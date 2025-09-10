El PRO tensiona la “mesa bonaerense” con LLA

Luego que se reuniera por primera vez la flamante “mesa bonaerense” encabezada por el armador político Sebastián Pareja, dirigentes del PRO que conforman el inédito dispositivo lanzaron reproches contra la secretaria presidencial Karina Milei y el presidente de La Libertada Avanza (LLA) en provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que, tras la derrota electoral de este domingo, una de las mesas políticas que anunció el Gobierno nacional apunta al territorio bonaerense. En su primera reunión, realizada este martes, participaron Pareja, Karina, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Diego Santilli, y los intendentes Ramón Lanús, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro. Luego del encuentro se emitió un comunicado donde expresaron autocrítica: desde “subestimamos al PJ y su aparato” hasta “no logramos movilizar al electorado”.

No obstante, este miércoles trascendió que uno de los dirigentes del PRO lanzó duros reproches a Karina y Pareja: “Les pedimos que solucionen de manera urgente su interna y no la trasladen más a la campaña. Necesitamos redefinir una estrategia de cara a octubre porque así vamos mal. La responsabilidad es de ustedes”.

Ni Karina ni Pareja supieron responder a interrogantes básicos planteados por sus socios del PRO, como cuál será la estrategia de cara a octubre, quienes serán las caras e interlocutores en el territorio o cómo pondrán fin a la interna a cielo abierto entre las distintas tribus libertarias.