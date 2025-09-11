Designan directores en organismos de Transporte que el Gobierno intentó cerrar
Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV tienen nuevamente directores ejecutivos en funciones.
El Gobierno nacional oficializó la designación de directores en organismos de Transporte que había intentado cerrar meses atrás. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, restituyó y nombró funcionarios en la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Según el documento publicado, Federico Suleta volvió a la JST y Marcelo Campoy fue restablecido en la DNV. En tanto, Carlos Frugoni asumió como director de la CNRT y Nicolás Dapena Fernández en la ANSV, en reemplazo de las autoridades desplazadas.
Las designaciones se producen luego de que el Congreso frenara la intención del Ejecutivo de cerrar estos organismos y reemplazarlos por una nueva agencia centralizada, una decisión que había sido anunciada con bombos y platillos por el vocero presidencial Manuel Adorni. El plan de reestructuración fue primero suspendido por la Justicia y finalmente rechazado en agosto, obligando al Gobierno a retroceder.
En paralelo, también se concretaron cambios en otros organismos. El Ejecutivo nombró a Miguel Ángel Romero como presidente del INTI y a Carlos María Gallo como titular del INPI, tras la renuncia de sus anteriores autoridades.
La resolución deja en evidencia otra derrota política para Milei, obligado a designar directores en organismos que buscaba suprimir.