Nuevo descenso de la venta pyme

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 2,6% en agosto respecto al mismo mes del 2024.

En tanto, comparado con julio, el descenso fue del 2,2%, lo que concretó cinco meses consecutivos de variación negativa.

Por rubros, la única alza interanual fue en Farmacia (0,2%), mientras que “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-10,4%) tuvo el peor desempeño.

A su vez, el 55% de las pymes indicó que se mantuvo en comparación al año anterior, mientras que un 35% (5% más que el mes anterior) afirmó que empeoró.