Veto universitario: lanzan un paro y anuncian marcha federal

Docentes y estudiantes universitarios realizaron este miércoles clases públicas en Plaza de Mayo para defender la Ley de Financiamiento a las universidades frente al veto del Gobierno nacional. La jornada, bajo la consigna “si hay veto, hay marcha”, incluyó charlas magistrales, stands de divulgación, feria de ciencias e intervenciones artísticas.

No obstante, durante la noche se confirmó el veto presidencial de Javier Milei. Como respuesta inmediata, la Federación de las Universidades Nacionales (Fedun) convocó a un paro de 24 horas para este viernes 12 de septiembre en todas las universidades del país, incluida la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“Además, junto a las demás expresiones que conformamos el Frente Sindical Universitario, los estudiantes y la comunidad universitaria, llevaremos adelante una tercera Marcha Federal Universitaria a realizarse el día que se trate el rechazo al veto en el Congreso, para defender la ley”, indicaron desde Fedun.

“Lamentablemente, el Gobierno continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública. Luego del apoyo multitudinario a las dos marchas federales y a pesar de los recientes resultados electorales adversos -en especial el de la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno nacional sufrió una derrota contundente-, Milei no rectifica su rumbo”, agregaron.