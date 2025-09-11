Trabajadores del Garrahan: “Si se veta la Ley, responderemos en la calle”

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan lanzó una dura advertencia al presidente Javier Milei: si veta la Ley de Emergencia Pediátrica, responderán con movilización en las calles, en conjunto con la comunidad académica. El pronunciamiento llegó luego de que trascendiera que el Ejecutivo planea anular ambas normas sancionadas por el Congreso.

La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, recordó que en las elecciones del 7 de septiembre la sociedad envió un mensaje claro. “Al hospital no hay que vetarlo, pero si aun así el Presidente decide hacerlo no tenemos dudas, vamos a responder masivamente en la calle”, afirmó.

Lezana anticipó que el próximo lunes se realizará una conferencia de prensa frente al Congreso junto a representantes universitarios para reclamar a los legisladores que rechacen cualquier intento de veto presidencial.

En un comunicado, la Asociación ratificó que se mantiene “a la expectativa de la definición” que Milei debe tomar esta semana. También advirtió que, si la Cámara de Diputados convoca a tratar los vetos, impulsarán una Marcha Federal en Buenos Aires y movilizaciones en plazas de todo el país.

La tensión crece dentro del personal de salud, que advierte sobre la falta de insumos y el deterioro edilicio mientras el Gobierno insiste en su política de recortes. En este clima, la amenaza de veto se percibe como un ataque directo a la salud pública y a los derechos de miles de niños y familias que dependen del hospital.