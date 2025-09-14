Milei gasta 45% más en contener el dólar que en ciencia y universidades

Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), en los últimos tres meses el gobierno de Milei gastó $480,9 billones en el mercado de futuros de dólar para mantener su precio. Sin embargo, el dólar se disparó en los últimos meses: 6,1% en julio y 4,9% en agosto.

Si se compara ese gasto con el presupuesto de Conicet durante todo el año, es 45% mayor. Es que la inversión estatal al principal organismo científico del país alcanzó los $331,4 billones. Otro de los datos que reveló el Ciicti es los créditos ejecutados de la Función Ciencia y Técnica nacional cayeron en lo que va del 2025 un 23,3% en términos reales (considerando la inflación) respecto a 2024, año que registró una caída del 30,2%.

A su vez, en este 2025 la Función Ciencia y Técnica alcanzó un mínimo histórico de inversión desde que se comenzó a medir en 1972: 0,16% del PBI, guarismo que supera el 0,18% en 2002 y el 0,19% de 1976.

Ajuste a universidades

En su documento, Ciicti destaca la vinculación directa entre la política científica y la inversión en las universidades, por lo que también puso en relieve el ajuste al presupuesto universitario.

En este sentido, advirtió por la decisión administrativa 23/2025, publicada en el mismo día que se vetó la Ley de Financiamiento Universitario. La misma ajustó $40.000 millones el crédito de gastos corrientes de universidades, recortó $12.400 millones en infraestructura educativa y redujo $44.300 millones de becas estudiantiles.