El boleto de colectivo en el AMBA vuelve a aumentar 4% en octubre

En un nuevo golpe al bolsillo y en la antesala de las elecciones nacionales, el boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a aumentar en octubre un 3,9%. Así, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue de 1,9% según el INDEC, el gasto en transporte quedará 20 puntos por encima de la inflación.

De acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), un hogar promedio del AMBA destinó en agosto $73.019 al transporte, un alza interanual del 56%. Esa suba se ubicó 22,4 puntos por encima de la inflación y del salario mínimo, que apenas trepó 22,77% en el mismo período.

El sondeo también precisó que el gasto en transporte público acumuló un incremento del 30% en los primeros ocho meses del año, mientras que desde diciembre de 2023 la variación fue del 810%, reflejo del ajuste tarifario impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El aumento responde a la fórmula de actualización mensual que combina el último índice de inflación con un adicional del 2%. De este modo, la tarifa mínima de colectivo en el AMBA quedará en $546,51, mientras que el pasaje de subte ascenderá a $1.112,77.

Aunque el Gobierno justifica la medida en la necesidad de garantizar la continuidad y calidad del servicio, los números dejan a la luz que el verdadero efecto del esquema de aumentos es consolidar un modelo en el que viajar cada vez pesa más en los ingresos familiares.