Testimonios, allanamientos y renuncias complican la situación de Spagnuolo

El consultor y asesor político de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, declaró ante el fiscal Franco Picardi en Comodoro Py y ratificó que el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le habló de hechos de corrupción y coimas vinculados al funcionamiento del organismo. Su testimonio refuerza la credibilidad de las acusaciones que golpean al Gobierno nacional.

Cerimedo, que participó activamente de la campaña presidencial de Javier Milei pero hoy se encuentra distanciado de la gestión, negó haber grabado a Spagnuolo en los audios que desataron el escándalo. Sin embargo, aseguró que el funcionario le mencionó “en cuotas” distintos episodios que involucraban a la más alta esfera del poder libertario.

El “3%” que salpica a la Casa Rosada

Cabe recordar que en la última semana, circularon grabaciones atribuidas a Spagnuolo donde se denuncia que la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y Eduardo “Lule” Menem exigían coimas del 3% a la farmacéutica Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, condición para poder comercializar con la Andis.

Cerimedo sostuvo que “alguien guardó esa información y la usó en época de elecciones”, aunque reiteró que no filtró el material. “Nunca me reuní en una confitería con Spagnuolo, como se escucha en los audios. Sí hablamos muchas veces y me contó cosas de internas y política, las mismas expresiones que se escuchan en esas grabaciones”, explicó.

Entre trolls y sospechas

El asesor, señalado como coordinador del “ejército de trolls libertarios”, admitió que fue el propio Milei quien le presentó a Spagnuolo. “Yo tuve un diario que bancó al Gobierno, me cargué la campaña al hombro. ¿Para qué voy a tirar esa bomba?”, se defendió ante las versiones que lo señalan como responsable de la filtración.

Allanamientos y renuncias

A raíz de las declaraciones de Cerimedo, la Justicia ordenó nuevos allanamientos en la causa. Dos de los tres operativos se llevaron a cabo en barrios privados, luego de que el consultor y asesor de comunicación confirmara los dichos del exdirector de la Andis. En uno de los procedimientos, los investigadores secuestraron 80 mil dólares y 2 mil euros que no habían sido declarados, lo que agrega un nuevo elemento a la causa.

Al mismo tiempo, los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Shultze, renunciaron a su defensa “por motivos personales”, según un escrito presentado ante el fiscal Picardi. Esto deja el futuro judicial del exfuncionario en total incertidumbre.

Es preciso mencionar que, antes de la renuncia de sus letrados, Spagnuolo analizaba acogerse a la figura de “imputado colaborador”, lo que lo obligaría a brindar información verificable a cambio de mejorar su situación judicial. De hacerlo, podría aportar pruebas que comprometan aún más a la estructura de poder alrededor del Presidente.

La Casa Rosada permanece en silencio frente a un caso que ya no puede relativizarse como una simple “opereta mediática”. El testimonio de Cerimedo y la renuncia de los abogados exponen las tensiones internas del Gobierno libertario y la fragilidad de su discurso sobre transparencia.