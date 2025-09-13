Docentes y trabajadores del Garrahan marcharon contra los vetos de Milei

Trabajadores del Hospital Garrahan y de las universidades públicas realizaron este viernes desde temprano una jornada de paro y movilización, en respuesta a los vetos presidenciales que anularon la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica. Milei vetó ambas normas pese a que habían sido sancionadas por el Congreso, sumando así este episodio a otros anteriores que impactan directamente en salud, educación y salarios.

En el Garrahan, el paro convocado por ATE, APyT y otros sectores del hospital, comenzó a las 7 de la mañana y se extenderá hasta el domingo a las 19. Las universidades nacionales también dejaron de dictar clases y ejecutaron un paro de 24 horas con un alto acatamiento, tanto docente como no docente, en facultades de todo el país.

La protesta incluyó una movilización que partió del Congreso hacia Plaza de Mayo y un “ruidazo nacional” convocado por el personal del Garrahan, como señal de visibilidad del reclamo. Norma Lezana, secretaria general de APyT, calificó los vetos como “aberrantes y mentirosos” y advirtió que “este presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”.

Además, el sector universitario anunció que organizará una nueva Marcha Federal Educativa el miércoles 17 de septiembre, día en que está convocada una sesión del Congreso para debatir los vetos presidenciales.

La protesta no solo muestra el rechazo a los vetos, sino que también evidencia la creciente tensión entre el Gobierno y sectores clave como la salud y la educación. Los manifestantes dejaron en claro que estas medidas, que impactan directamente en la vida de los ciudadanos, ponen en jaque el discurso oficial de transparencia y austeridad.