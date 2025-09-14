La UBA convoca a una nueva marcha en defensa universitaria

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó este domingo, a través de un video difundido en redes sociales, la convocatoria a una nueva Marcha Universitaria Federal que se realizará el próximo miércoles 17 de septiembre a las 17 frente al Congreso. El eje de la protesta será el reclamo por la restitución de la Ley de Financiamiento Universitario, una de las tres normas recientemente vetadas por el presidente Javier Milei.

En la grabación, los jóvenes apelan al compromiso colectivo: “Este miércoles 17 de septiembre a las 17 marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos”. El mensaje se expandió con rapidez y se transformó en una pieza clave de la campaña de difusión de la protesta.

Reclamo por continuidad académica

El video incluye testimonios en los que los estudiantes expresan sus principales preocupaciones: “Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden”.

El argumento apunta al problema de fondo: sin un financiamiento garantizado, las universidades nacionales no pueden sostener salarios docentes, infraestructura ni programas de investigación. Los jóvenes remarcan que la educación pública es “el orgullo de nuestras familias, el orgullo de nuestro país” y advierten que el veto presidencial pone en riesgo la continuidad del sistema universitario como motor de desarrollo social.

Marcha y debate en el Congreso

La manifestación coincidirá con el inicio del tratamiento legislativo de los vetos de Milei, lo que incrementa la tensión política. La estrategia del Gobierno de bloquear normas votadas con amplio consenso parlamentario expuso nuevamente su dificultad para construir acuerdos duraderos. En este caso, la decisión afecta directamente a millones de estudiantes y docentes de todo el país, que ven cómo la estabilidad de las universidades depende de disputas políticas ajenas a sus necesidades cotidianas.

La Marcha Universitaria Federal busca mostrar que la defensa de la educación trasciende fronteras partidarias. “Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores, para seguir siendo tu orgullo. Porque Universidad Pública somos todos”, cierran los estudiantes en el video.