Francos: “Fue un error nacionalizar la elección”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que fue un “error nacionalizar la elección” en la provincia de Buenos Aires y dijo que Kicillof se convirtió en el “referente del peronismo”.

El ministro sostuvo que el gobierno provincial utilizó una estrategia “inteligente” al buscar darle mayor volumen a la elección local y señaló que esa “jugada” le permitió a Kicillof despegarse del kirchnerismo y convertirse en referente del peronismo.

En tanto, planteó que en la elección nacional no se va a repetir el resultado de la provincial, dado que se pondrá en consideración cómo se va a componer el Congreso.