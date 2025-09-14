Francos: “Fue un error nacionalizar la elección”
El funcionario afirmó que el gobernador Kicillof “hizo una jugada inteligente” al desdoblar los comicios.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que fue un “error nacionalizar la elección” en la provincia de Buenos Aires y dijo que Kicillof se convirtió en el “referente del peronismo”.
El ministro sostuvo que el gobierno provincial utilizó una estrategia “inteligente” al buscar darle mayor volumen a la elección local y señaló que esa “jugada” le permitió a Kicillof despegarse del kirchnerismo y convertirse en referente del peronismo.
En tanto, planteó que en la elección nacional no se va a repetir el resultado de la provincial, dado que se pondrá en consideración cómo se va a componer el Congreso.