Alertan por el desmantelamiento del Garrahan

Mauro García, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Garrahan, advirtió por la fuga de médicos que desmantela el centro pediátrico.

“Desde hace más de 18 meses que el Hospital viene perdiendo poder adquisitivo en los ingresos de los trabajadores y muchos de los que conformaban los equipos especializados tomaron la resolución de irse del hospital. Esto es lo que más nos preocupa”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

En este sentido, afirmó que contabilizaron 245 renuncias desde que comenzó el conflicto. “En oncología, por ejemplo, había cinco puestos para ocupar y se ocupó uno solo”, agregó.