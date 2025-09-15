Diputados buscarán revertir los vetos al Garrahan y las universidades

Con una multitudinaria marcha como telón de fondo, diputados de la oposición insistirán este miércoles con la ley que declara la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y la ley de financiamiento universitario, tras los vetos presidenciales de Javier Milei. Al igual que en votaciones anteriores, la definición dependerá de gobernadores y diputados distanciados del oficialismo.

Para revertir los vetos, la oposición necesita reunir dos tercios de los presentes en ambas Cámaras; en el Senado, la mayoría está asegurada, lo que obliga al Gobierno a jugar fuerte en Diputados. La reciente derrota electoral en Buenos Aires y el veto a los ATN tensan aún más la relación con los aliados, lo que aumenta la presión sobre el oficialismo de cara a la sesión.

Con este marco, el Ejecutivo convocó a una “mesa nacional de diálogo” con los gobernadores. Sin embargo, el escepticismo predomina, lo que deja al Gobierno en una posición más débil para negociar apoyos en la Cámara baja.

Este miércoles, la atención se centrará en la sesión de Diputados y en las marchas previstas frente al Congreso, en un día clave para medir la fuerza política y social de los proyectos vetados.