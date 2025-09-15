Milei repitió su papel de víctima en la cumbre ultraderechista

El presidente Javier Milei, anunciado como “estrella” del festival Viva 25 organizado por Vox en España, terminó participando a la distancia. El mandatario canceló su viaje en medio de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y el escándalo por las coimas en la Andis que involucra a su hermana, Karina Milei. Así, el evento que buscaba mostrarlo como figura internacional terminó reducido a una breve aparición virtual desde Argentina.

En su discurso, de apenas cinco minutos, Milei intentó justificar su ausencia y recurrió a su estrategia habitual de victimización. Agradeció al líder de Vox, Santiago Abascal, por la invitación y calificó al activista trumpista Charlie Kirk como “mártir de la libertad”. Luego cargó contra la izquierda, acusándola de odio y resentimiento, mientras se presentó como blanco de ataques por “hacer lo correcto”.

El contraste entre la retórica grandilocuente y la precariedad de su intervención virtual no pasó inadvertido. Milei había sido presentado como protagonista central de la cumbre, pero terminó reducido a un mensaje grabado que repitió consignas ideológicas sin referencias a la crisis que atraviesa su gobierno.

La ausencia física en Madrid dejó expuesta la fragilidad del despliegue internacional del mandatario, condicionado por los conflictos económicos y sociales que se acumulan sin respuestas. Esa distancia entre el escenario internacional que busca ocupar y la realidad doméstica que lo acorrala, acentúa la percepción de un liderazgo más preocupado por sostener su personaje ideológico que por gobernar el país.