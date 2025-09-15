Milei le recortó $100 mil millones a Bahía Blanca

A pesar que Bahía Blanca fue uno de los pocos lugares donde La Libertad Avanza (LLA) ganó en las elecciones legislativas del domingo pasado, los bahienses recibieron una dura noticia del Gobierno nacional: a través de una decisión administrativa, se recortó a la mitad el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias destinado a la reconstrucción de la ciudad tras el trágico temporal de marzo.

La medida fue concretada mediante la decisión administrativa 23/2025, publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial. Sin embargo, trascendió a través de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que publicó Página 12.

Según estableció la resolución, se dispuso una quita de $100.000 millones de pesos del fondo original de $200.000 millones que el propio presidente Javier Milei había creado a través del decreto 238/2025.

Este recorte se suma a una serie de decisiones del Gobierno nacional que generaron malestar en la ciudad. Anteriormente, el Presidente había vetado una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación que también creaba el Fondo Especial de Asistencia para Emergencia, por el cual se destinaría una ayuda de $200.000 millones de pesos. Según sostuvo el Ejecutivo nacional en esa oportunidad, el decreto estimó que el 85,43% de los inscriptos recibieron el subsidio denominado Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR).

En ese momento, el argumento oficial para vetar el nuevo fondo de ayuda fue que el Decreto 238/2025 ya era suficiente para atender la emergencia. Tras la firma del veto, el Senado aprobó la insistencia de la ley y está a la espera de que Diputados lo trate en comisiones y lo refrende en el recinto. Durante la exposición del informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la diputada nacional de la Unión Cívica Radical Karina Banfi señaló que en hubo $135 mil millones de pesos que no fueron entregados.

Ahora, con la Decisión Administrativa 23/25, el monto que el propio Gobierno libertario consideraba “suficiente” se reduce a la mitad. Esta medida golpea a los damnificados por la tragedia climática de marzo, que dejó una veintena de muertos y daños incalculables en la infraestructura de la ciudad.

Un dato curioso que dicha disposición se publicó cuatro días después que los habitantes de Bahía Blanca eligieron en primer lugar al espacio de Javier Milei. En la Sexta Sección Electoral, el oficialismo superó el 41%, mientras que el peronismo apenas superó los 34 puntos. En tanto, en Bahía Blanca, en la categoría concejales, La Libertad Avanza obtuvo un 46,19%, mientras que Fuerza Patria se quedó con 31,11. La tercera fuerza fue Somos Buenos Aires con un 9,33%.