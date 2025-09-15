Kicillof: “Cristina está presa por causas armadas”

En una entrevista periodística, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la expresidenta Cristina Kirchner “está presa por causas que fueron absolutamente armadas”. Asimismo, confirmó que planea visitarla y destacó el audio que envió para estar presente en acto del peronismo tras las elecciones legislativas.

Por otra parte, el gobernador criticó al Gobierno nacional, reclamó un Estado presente y apuntó a la crisis en la salud pública y la educación en la provincia. También cuestionó el endeudamiento con el FMI y se posicionó de cara a las elecciones de octubre, priorizando la gestión sobre disputas internas en el partido.