Presionarán a Espert para tratar el Presupuesto 2026

Un grupo de gobernadores y de legisladores opositores ya advirtieron que no aceptarán una nueva prórroga del Presupuesto 2023. El objetivo es evitar la administración discrecional de fondos por parte del Ejecutivo nacional.

Por ello, exigirán al diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, que fije un cronograma estricto de debate, con citaciones a funcionarios de Economía y plazos concretos para la firma del dictamen.

Desde el oficialismo ya analizan medidas para contrarrestar los emplazamientos y buscará estrechar acercarse a gobernadores con una propuesta vinculada a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución de lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

Sin embargo, los mandatarios provinciales que se reunieron en la Mesa Federal (Cornejo, Frigerio y Zdero) ya le advirtieron a Casa Rosada que un ajuste continuo es inviable.