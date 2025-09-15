Gobernadores advierten por la falta de diálogo con el Gobierno nacional

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, expresó su preocupación por no haber sido contactado por el presidente Javier Milei. “El diálogo hoy en realidad no está, no hay, porque no nos han llamado”, admitió el mandatario en una entrevista radial.

En esa línea, Sadir lanzó una advertencia al oficialismo: “La motosierra ya no es la herramienta. Hoy hace falta un bisturí, para ir efectivamente a los lugares donde hay que terminar con la corrupción y la ineficiencia, sin golpear a los más vulnerables”.

El gobernador jujeño subrayó la necesidad de un presupuesto 2026 consensuado con los gobernadores: “El presupuesto es la ley de leyes, orienta qué es lo que el Gobierno nacional piensa hacer el próximo año y permite controlar el gasto. Gobernar sin presupuesto es una muy mala señal para la economía y para los mercados”.

Sadir vaticinó además que “están los votos” para insistir con las leyes de financiamiento universitario, ATN y Ley Garrahan: “Entiendo que va a haber una mayoría que va a insistir en voltear esos vetos, porque son temas sensibles e importantes para la sociedad”.

Con este escenario, el mandatario jujeño dejó en claro que la relación entre los gobernadores y el Ejecutivo nacional atraviesa un momento tenso, y que las próximas semanas serán clave para definir si el Gobierno logra avanzar con sus proyectos o se enfrenta a un rechazo coordinado desde las provincias.