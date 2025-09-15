Larroque: “Los bonaerenses le devolvieron esperanza a la Argentina”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, junto al intendente Andrés Watson, reconoció en Florencio Varela a más de 800 manzaneras en el marco de los 31 años del programa Más Vida. Durante el encuentro, Larroque vinculó el trabajo comunitario con los resultados de las elecciones del pasado domingo 7, donde el peronismo se impuso sobre La Libertad Avanza: “El domingo perdió la crueldad y ganó la comunidad, la familia y las personas de bien en la provincia de Buenos Aires, devolviéndole esperanza a la Argentina”, sostuvo.

El funcionario remarcó la centralidad de la familia y el trabajo comunitario: “Nuestra filosofía política se basa en la familia, que permite el desarrollo de las personas. Es difícil imaginar una sociedad mejor si las personas crecen sin amor y desamparadas”. “Frente a cada provocación, nosotros respondemos con más comunidad”, enfatizó Larroque, en un mensaje directo y crítico hacia la gestión nacional.

En esa línea, destacó la labor de los dirigentes provinciales y locales durante la campaña: “Kicillof dio la cara, cantó las cuarenta y dijo las cosas sin metáforas. Lo mismo hicieron todos nuestros compañeros intendentes e intendentas, que pusieron el cuerpo”.

Larroque resaltó que la elección bonaerense no solo fortaleció al peronismo, sino que también reafirmó el valor de la acción comunitaria frente a un Gobierno nacional que, según su mirada, prioriza la confrontación por sobre la política social y la atención a los sectores más vulnerables.