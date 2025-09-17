Universidades rechazan el Presupuesto y ratifican la marcha

Horas después de que Javier Milei presente el Presupuesto 2025, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado donde calificó el proyecto como una iniciativa que “consolida el ajuste” porque se encuentra un 30% por debajo de lo que necesitan para “funcionar normalmente”. Además, ratificó la Marcha Federal Universitaria convocada para hoy.

“Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, explicó el CIN en el escrito. Es decir, el mandatario prometió el mismo presupuesto ya recortado de este año. “Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”, se agregó en el texto.

“La expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación, para sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego, un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose”, concluyó el CIN.

Por su lado, la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA) también salió a cuestionar a Milei al afirmar que su anuncio "ratifica y agrava el ajuste" al sector. "Ratifica el salario de profesores bajo la línea de pobreza y el recorte en los gastos de funcionamiento para las funciones de educación y ciencia y técnica", apuntó.

En su descargo, la universidad alertó que en 2025 se dio “la inversión más abaja en los últimos 20 años” para la educación superior y que el Presupuesto 2026 podría llevar al sistema universitario a un “nivel de deterioro sin precedentes”.

A su vez, la UBA dio un listado con los puntos que faltan en la partida prevista para el 2026: recomposición de los gastos de funcionamiento, actualización de las becas estudiantiles, reanudación de las obras de infraestructura, recuperación del poder adquisitivo de los salarios universitarios gravemente afectados en 2024 y 2025, y un medida en relación al PBI, ya que la inversión proyectada para 2026 mantiene el mínimo histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI.