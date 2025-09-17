Coimagate: el Gobierno desiste de censurar y ratifica funcionarios

Karina Milei desistió de la demanda donde pidió prohibir la difusión en medios de comunicación de los audios donde se la escucha y que habrían sido grabados en la Casa Rosada. A su vez, Manuel Adorni descartó la veracidad de los audios filtrados de Diego Spanguolo y reafirmó en el cargo a los funcionarios involucrados.

Por el lado de la secretaria general de la Presidencia, informó su decisión al juez en lo civil y comercial Patricio Maraniello, al responder a una apelación contra su decisión que presentó Poder Ciudadano.

En el escrito presentado ante la Justicia, Karina negó que la medida hubiera buscado "censura previa" o evitar difundir información sensible. “La medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”, explicó en la presentación.

En cuanto al vocero presidencial, destacó en conferencia que “el Presidente ha dejado trascender que todos los funcionarios del Gobierno están confirmados y ratificados. No sólo públicamente, sino en privado también”.

Asimismo, remarcó que el mandatario tiene “plena confianza” en su equipo, aunque aseguró que mantiene respeto de "la instancia judicial”. “Tiene el deseo de que la Justicia termine determinando cuál es la explicación de por qué existen esos audios, cómo surgieron y si están editados, más allá del que el contenido es falso de punta a punta”, aclaró.