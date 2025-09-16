Con un gabinete revuelto, Lisandro Catalán juró como ministro del Interior
El presidente Javier Milei le tomó juramento al funcionario en el Salón Blanco de Casa Rosada.
El presidente Javier Milei tomó juramento al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, cuyo traspaso quedó oficializado en el Boletín Oficial a través del DNU 658/2025.
El acto se realizó en el Salón Norte de Casa Rosada, con la presencia de un gabinete que dejó ver sillas vacías y gestos de tensión. Catalán declaró que la decisión presidencial busca “jerarquizar el diálogo con los gobernadores” y prometió trabajar por una relación “más fluida” con las provincias.
El Presidente lo designó en un breve acto en el que estuvieron Martín Menem, Karina Milei, Guillermo Francos y Gerardo Werthein, además de ministros del gabinete. La ausencia de Sandra Pettovello volvió a llamar la atención, mientras que Santiago Caputo se mantuvo de pie. Tras la ceremonia de apenas cuatro minutos, Milei se mostró afectuoso con sus funcionarios y abrazó a Martín Menem, en un gesto que buscó disipar rumores de distanciamiento.