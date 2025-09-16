Confirmaron la sesión en Diputados para tratar los vetos de Milei

La Cámara de Diputados confirmó que el miércoles 17 a las 13 se realizará la sesión especial pedida por legisladores de la oposición para insistir con las leyes vetadas por Javier Milei, entre ellas la de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica. La convocatoria fue impulsada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores del peronismo y el radicalismo. La jornada coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que comenzará a las 17 frente al Congreso y contará con la participación de jubilados y trabajadores del Garrahan.

La oposición necesita alcanzar los dos tercios de la Cámara, un mínimo de 172 votos si el recinto está completo. Cabe recordar que, en agosto, la ley de financiamiento universitario logró 158 votos afirmativos y la de emergencia pediátrica reunió 159, cifras insuficientes para revertir los vetos presidenciales.

El temario incluye además la citación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco de las causas por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y por el caso del fentanilo contaminado. También se buscará avanzar en la reforma de la Ley de DNU, que ya tiene media sanción del Senado, junto con proyectos vinculados a ciencia, salud y prevención del embarazo no intencional en la niñez y adolescencia.