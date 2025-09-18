Nueva baja de la actividad industrial

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre la actividad industrial encendió las alarmas en el sector. Es que, según relevó el organismo estadístico, en julio el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,2%.

Se trata de un número más bajo tanto en la medición interanual (59,5% dio en el mismo mes de año pasado) como en la mensual (58,8% fue el número de junio).

Los bloque sectoriales que se ubicaron por encima del indicador en general fueron refinación del petróleo (81,7%), productos alimenticios y bebidas (65,2%), industrias metálicas básicas (63,9%), papel y cartón (60,6%) y sustancias y productos químicos (59,9%).

Caso contrario sucedió con productos minerales no metálicos (57,1%), edición e impresión (52,5%), metalmecánica excepto automotores (48,7%), productos del tabaco (46,5%), productos textiles (44,4%), industria automotriz (44,1%) y productos de caucho y plástico (43,2%), que se ubicaron por debajo del indicador general.

El uso de la capacidad instalada es un termómetro de cuánto se está aprovechando el aparato productivo existente. Si el nivel actual persiste, puede traducirse en menos empleo, menos inversión y menos crecimiento.