El Gobierno busca eliminar subsidios en zonas frías

Según se desprende del proyecto del Presupuesto 2026 presentado por Milei, el Gobierno pretende eliminar el descuento que va del 30% al 50% en las facturas de gas que reciben los hogares ubicados en zonas frías del país.

En concreto, el Ejecutivo nacional busca derogar los descuentos a 3,1 millones de usuarios incorporados en 2021, correspondientes a la zona de Buenos Aires (excluye el AMBA), Córdoba, sur de Santa Fe, Mendoza y San Luis, entre otros distritos.

Zona Fría es un régimen solventado por el resto de los usuarios de la red de gas natural que no reciben el descuento y que pagan un recargo de 6,8% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Dicho recargo ya fue aumentado por el gobierno libertario: anteriormente estaba en 5,4%. Esto se hizo para este subsidio no lo financie el Tesoro nacional, sino los usuarios de otras partes del país.