Denuncian que Caputo timbeó $40.000 millones del Garrahan

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan y la Comisión de Salud del Congreso, solicitaron el informe de la auditoría de los bienes que administra el Consejo de Administración del centro médico. Según explicó Norma Lezana, secretaria general del gremio, se sospecha que parte de la recaudación está destinada a un “fondo de inversión de (Luis) Caputo”.

En diálogo con Noticias Argentinas, expresó que esto es un “escándalo” y que todos los empleados del Garrahan están “conmocionados” con la situación. Paralelamente, las autoridades del Hospital le sugirieron que, si lo que afirman es real, “hagan un juicio”.

“Se están guardando $40.000 millones de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y, en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando, se lo están reservando, en un fondo de inversión de (Luis) Caputo”, planteó.

Estos fueron los números que se conocieron después de que se presentara el balance del Hospital durante todo 2024. Según informó Lezana, el dinero recaudado fue dirigido al Fondo de Inversión Carlos Pellegini, que pertenece a Banco Nación: “Los funcionarios que nos dicen que no hay plata y que somos ñoquis, ya no pueden esconder que esta plata existe”.

Asimismo, manifestó que les solicitaron al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa Mariel Sánchez, entre otras autoridades, las explicaciones pertinentes sobre la situación porque ese dinero “tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores de salud de manera retroactiva”.

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz se sumó a la denuncia de Lezana y sostuvo que el gobierno de Javier Milei le dio ese dinero al ministro de Economía “para mantener el dólar barato”. De esta manera, lo desvió de su función principal que era al invertirlo en el Hospital Garrahan y en los sueldos de sus empleados.