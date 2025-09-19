El peronismo bonaerense cierra filas de cara a las elecciones

Una cumbre clave del peronismo bonaerense tuvo lugar este viernes en Ensenada, con la presencia de más de 200 dirigentes, intendentes, ministros y candidatos a diputados nacionales. La jornada buscó consolidar la unidad de todas las tribus internas y fortalecer la campaña electoral hacia las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Durante el encuentro, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, agradeció el trabajo realizado durante las elecciones provinciales de septiembre y remarcó la necesidad de “hacer propios” a los candidatos nacionales. La presencia de referentes de La Cámpora, Frente Renovador y otros sectores subrayó la intención de sostener la unidad hasta los comicios, con la mirada puesta en derrotar a La Libertad Avanza y aspirar a obtener 19 diputados nacionales.

Entre los oradores estuvieron Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Teresa García, el intendente anfitrión Mario Secco y el ministro de Gobierno Carlos Bianco. Los jefes comunales destacaron que la reunión se dio en buenos términos, mostrando optimismo y confianza en la campaña.

Cristina y la estrategia electoral

Representantes del cristinismo remarcaron la importancia de mantener los votos obtenidos en septiembre y alertaron sobre no bajar la intensidad en la campaña. Kicillof, por su parte, subrayó la injusticia de la detención de Cristina Fernández y enfatizó que la unidad será clave para sostener los logros provinciales y trasladarlos al Congreso.

Cabe mencionar que hoy se espera una movilización frente a la residencia de Cristina, al cumplirse 100 días de su detención. Desde el PJ nacional y el Movimiento Derecho al Futuro llaman a participar de la jornada, en la que se espera que el gobernador bonaerense continúe mostrando su apoyo.

La cumbre en Ensenada puso de manifiesto que, a pesar de las disputas internas y los puntos de disenso menores, el peronismo de la provincia de Buenos Aires sostiene un acuerdo de coexistencia estratégica con vistas a los próximos comicios. Además, en el actual marco de fragilidad del Gobierno nacional, se reafirmó el liderazgo de Kicillof como principal referente del sector.