Milei busca un salvavidas de Trump antes de las elecciones

En un intento por estabilizar la economía antes de las elecciones legislativas de octubre, el presidente Javier Milei busca una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo es obtener respaldo político y financiero, incluyendo una posible línea de crédito del Tesoro estadounidense.

Cabe recordar que durante una visita a Buenos Aires en abril, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó el apoyo de su país a las reformas económicas de Argentina. Bessent destacó que, en caso de un shock externo, Estados Unidos estaría dispuesto a utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria para asistir a Argentina, siempre que el país mantenga el rumbo económico. Esta declaración sugiere que una reunión entre Milei y Trump podría ser una plataforma para anunciar esta asistencia financiera.

Sin embargo, la posibilidad de obtener una línea de crédito del Tesoro estadounidense dependerá de la evaluación de la comunidad internacional sobre la sostenibilidad de las políticas económicas de Milei. Mientras tanto, el Gobierno continúa negociando con organismos internacionales para asegurar el apoyo necesario antes de las elecciones.