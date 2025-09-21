La oposición marca la agenda en el Congreso

Después de las victorias abultadas de la semana pasada tanto en Diputados como en el Senado, la oposición no le da tregua al gobierno de Milei y seguirá marcando el ritmo de la agenda legislativa hasta las elecciones del 26 de octubre.

Por un lado, este martes las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento tratarán la ley que regula el régimen de los DNU. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca evitar que el Gobierno siga pretendiendo gobernar vía DNU.

En otro orden, el mismo martes pero a las 14 horas fue emplazado por la oposición un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud para seguir indagando en el escándalo de presuntas coimas. Se tratarán diversos pedidos de interpelación de funcionarios que incluyen a la secretaria presidencial, Karina Milei.

En cuanto al Senado, se está barajando para el 2 o el 9 de octubre una sesión para rechazar los vetos al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.