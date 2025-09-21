Cristina Kirchner fulminó a Milei: “¡Que olor a default!”

El gobierno de Javier Milei atraviesa su peor momento en dos años, y día a día se profundiza más. Luego que saltara el escándalo del presunto entramado de coimas que orquestan los Menem y Karina Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), llegó la derrota electoral por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, el mercado esperó un giro en la gestión libertaria que nunca llegó y la semana pasada ya le soltó la mano: caídas de bonos de más del 10%, un Riesgo País que superó los 1420 puntos y el dólar ya se vende por encima del techo de la banda cambiaria que el equipo económico había acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al firmar el nuevo acuerdo en abril pasado.

Como consecuencia, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió intervenir directamente y en tres jornadas vendió 1.100 millones de dólares, lo que equivale a más de 10 emergencias pediátricas anuales, ley que Milei vetó y que Diputados ratificó.

Ante esto, a 100 días de su detención, Cristina Fernández de Kirchner publicó un filoso posteo en sus redes sociales para apuntar contra el Presidente por la crisis económica y cambiaria.

Default y negocios

“¡Che Milei! ¡Que olor a default!”, inició su publicación la expresidenta con un tono irónico y beligerante.

Desde su prisión domiciliaria Cristina Kirchner acusó al Gobierno nacional de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: “Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días”.

En este camino, la expresidenta afirmó que, lejos de defender el peso, el oficialismo está “financiando la fuga a dólar barato” con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”.

La titular del PJ Nacional también fustigó a Luis “Toto” Caputo. Al respecto, acusó al ministro de Economía de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de “vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, al asegurar que la única banda que existe es “la banda del carry trade del Toto Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país”.

Además, señaló a Federico Sturzenegger como “partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país” en tres ocasiones, y dijo que Caputo “logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años”.

Burla a la “alta coimera”

La exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la Andis y a la defensa del Presidente sobre los audios filtrados de Spagnuolo: “¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿examigo? ¿exabogado?, son audios de peluquería e inteligencia artificial? ¡Daaaaaale!”.

Finalmente, cerró con una chicana directa a Karina Milei por la acusación de coimas del 3%: “Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… Alta coimera… Karina es alta coimera… ¿No lo escuchaste?”.