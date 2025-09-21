Kicillof muestra liderazgo y ratifica el compromiso de cara a octubre

Si bien el final de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires culminó en un holgado triunfo de 14 puntos de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza, el camino no fue de rosas. Desde mediados del año pasado el peronismo se vio en vuelto en una feroz interna entre, por un lado, La Cámpora y Cristina Kirchner y, por el otro, Axel Kicillof. Tal fue la tensión que hubo momentos donde la ruptura parecía ineludible. Sin embargo, prevaleció la unidad.

En este camino, uno de los cuestionamientos que se le machacó al gobernador bonaerense fue el desdoblamiento de las elecciones. Una de las razones que esgrimía el cristinismo es que se necesitaba el arrastre territorial de los intendentes para ganarle contundentemente a Javier Milei el 26 de octubre.

Más allá de las cuestiones técnicas (era casi imposible votar con dos sistemas distintos un mismo día), Kicillof se arriesgó con la medida: si salía mal, iban a culparlo por la estrategia del desdoblamiento.

Nadie esperaba tal victoria, por lo que la figura del gobernador salió fortalecida, con un adicional: los 14 puntos de diferencia golpearon duramente al Gobierno nacional, que trata de aguantar día a día para llegar al 26 de octubre sin que su modelo económico, político e institucional caiga.

Ahora, el mandatario bonaerense busca que ese cuestionamiento inicial que se le hizo por su decisión de desdoblar no reaparezca. La convocatoria del viernes pasado fue en esa dirección.

“Acá nadie se desmoviliza”, fue el claro mensaje que bajó Kicillof a los casi 200 intendentes, candidatos, legisladores y ministros de Fuerza Patria, en un encuentro realizado en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (Sosba) de Ensenada.

La intención es clara: que los intendentes, que militaron sus candidatos y gestiones en sus distritos en la elección del pasado 7 de septiembre, continúen con la campaña de Fuerza Patria a pesar que en la lista no haya representación de sus espacios más cercanos. En este sentido, Kicillof les pidió “estar al servicio de los candidatos nacionales” y reforzar el contraste con los recortes del gobierno libertario.

Por otra parte, el gobernador mostró liderazgo al reunir a dirigentes de todos los espacios del peronismo.