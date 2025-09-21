Galmarini: “Milei debe escuchar a la gente”

La senadora electa por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Malena Galmarini, consideró que la derrota electoral del oficialismo significó “un freno a lo que estamos viviendo por parte del Gobierno nacional”.

Para la dirigente, el mensaje de las urnas fue que la sociedad “no quiere más aceleración destructiva, sino reflexión y respeto por las reglas de la democracia”.

“Así como el Presidente estaba eufórico cuando ganó la elección, ahora debería tener un tiempo de mayor reflexión. No de victimizarse ni de apretar el acelerador más a fondo, sino de escuchar lo que dice la gente”, sostuvo.