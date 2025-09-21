Repudio por la apertura de un bar en un excentro de detención

La instalación de un bar y una destilería en el predio del Faro de la Memoria, en Mar del Plata, fue el centro de una fuerte polémica. Se trata de uno de los lugares donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura.

Esta semana la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de la legisladora de la izquierda, Laura Cano, que expresa la preocupación y el repudio por la concesión de una parte del predio que funciona como un espacio de memoria.

La iniciativa de la legisladora del FIT fue en respuesta a la ordenanza aprobada por 15 concejales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, que cede parte del terreno municipal de El Faro a la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte, que a su vez lo transfirió a la empresa Gin Restinga.

Tras esta medida, referentes de organismos de derechos humanos presentaron una denuncia penal por delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública. La acusación alcanza tanto a los concejales de Mar del Plata que respaldaron la ordenanza como a los responsables de la sociedad de fomento y a los empresarios beneficiados.

En la denuncia, señalaron que las autoridades actuaron “con dolo” al estar al tanto de que el predio formaba parte de un espacio de memoria, pero avanzaron igualmente con un negocio recreativo.