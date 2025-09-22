Bonos argentinos saltan hasta 18% y el riesgo país cae a mínimos del año

El mercado financiero argentino tuvo este lunes una jornada de fuerte recuperación, impulsada por dos anuncios clave: el compromiso de respaldo del Tesoro de Estados Unidos y la decisión del Gobierno nacional de suspender las retenciones.

A las 15:20 horas, los bonos soberanos en dólares registraban alzas de hasta el 12% en Wall Street, con el Global 2041 (GD41) y el Global 2046 (GD46) entre los más demandados. En la Bolsa porteña, algunos títulos bajo ley argentina, como el Bonar 2038 (AE38) y el Bonar 2029 (AL29), trepaban hasta un 18%.

La mejora en la renta fija impactó directamente en el riesgo país, que retrocedió 351 puntos hasta ubicarse en 1.105 unidades, lo que representa una baja de 24% respecto al cierre del viernes, cuando había alcanzado un máximo de 1.516 puntos básicos.

El entusiasmo también se trasladó a las acciones: los ADR de compañías argentinas en Wall Street avanzaron hasta un 23,6%, con los papeles bancarios a la cabeza. En tanto, el S&P Merval de la Bolsa porteña escaló 6,3% para ubicarse en 1.790.000 puntos.