Bonos argentinos saltan hasta 18% y el riesgo país cae a mínimos del año
El mercado celebró el apoyo financiero de Estados Unidos y la suspensión de retenciones anunciada por el Gobierno. También se dispararon las acciones en Wall Street.
El mercado financiero argentino tuvo este lunes una jornada de fuerte recuperación, impulsada por dos anuncios clave: el compromiso de respaldo del Tesoro de Estados Unidos y la decisión del Gobierno nacional de suspender las retenciones.
A las 15:20 horas, los bonos soberanos en dólares registraban alzas de hasta el 12% en Wall Street, con el Global 2041 (GD41) y el Global 2046 (GD46) entre los más demandados. En la Bolsa porteña, algunos títulos bajo ley argentina, como el Bonar 2038 (AE38) y el Bonar 2029 (AL29), trepaban hasta un 18%.
La mejora en la renta fija impactó directamente en el riesgo país, que retrocedió 351 puntos hasta ubicarse en 1.105 unidades, lo que representa una baja de 24% respecto al cierre del viernes, cuando había alcanzado un máximo de 1.516 puntos básicos.
El entusiasmo también se trasladó a las acciones: los ADR de compañías argentinas en Wall Street avanzaron hasta un 23,6%, con los papeles bancarios a la cabeza. En tanto, el S&P Merval de la Bolsa porteña escaló 6,3% para ubicarse en 1.790.000 puntos.