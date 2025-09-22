Familias de víctimas del fentanilo reclaman definiciones en la nueva comisión investigadora

Los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado volvieron a alzar la voz y apuntaron sus reclamos hacia la recientemente creada comisión investigadora de la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, señalaron que el próximo paso será “decisivo”, ya que deberá definirse la presidencia y la integración del cuerpo.

“La gravedad de la megacausa del fentanilo adulterado es ineludible: decenas de muertes aún sin cuantificar, desaparición de materias primas, destrucción de pruebas, irregularidades en laboratorios y la inacción de organismos de control”, remarcaron en el escrito.

El 17 de septiembre, en una sesión especial, la Cámara baja aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización del fentanilo adulterado y sus consecuencias. La votación, a mano alzada, reunió a todos los bloques en un gesto inusual en el actual clima parlamentario.

Desde el colectivo de familiares subrayaron que el consenso alcanzado responde también a la presión social y a las demandas que vienen sosteniendo desde hace meses. Ahora, esperan que la comisión se ponga en funcionamiento con rapidez y que sus integrantes garanticen “verdad, justicia y transparencia” en una causa que ya se cobró 96 vidas y mantiene abiertas múltiples líneas de investigación.