El Banco Mundial adelantará USD 4.000 millones para proyectos clave en Argentina

El Banco Mundial anunció que acelerará el desembolso de préstamos por hasta USD 4.000 millones en los próximos meses para acompañar a la Argentina en sectores estratégicos de la economía. La iniciativa combina financiamiento público, inversión privada y movilización de capital.

Según la entidad, los recursos estarán orientados a “motores clave de la competitividad”, con foco en el desarrollo de la minería y los minerales críticos, la promoción del turismo como generador de empleo, la expansión del acceso a la energía y el fortalecimiento de cadenas de suministro y financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

El comunicado oficial, emitido desde Washington, subrayó que este paso “refleja la confianza en los esfuerzos del gobierno argentino para modernizar la economía, impulsar reformas estructurales, atraer inversiones y generar empleo”. Además, recordaron que la medida complementa el paquete de apoyo por USD 12.000 millones anunciado en abril y aclararon que cada operación estará sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo.

Tras conocerse la noticia, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la decisión y agradeció el respaldo del organismo y de su presidente, Ajay Banga.