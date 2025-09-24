Intendentes bonaerenses en estado de alerta por “el deterioro social”

El denominado “Grupo de los 12”, integrado por doce intendentes de la Quinta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, emitió un comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación” por el “deterioro de la situación económica, social y productiva” en su región, atribuido a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Los jefes comunales denunciaron la paralización de obras públicas y la caída de los salarios, señalando una “falta de incentivo para la generación de nuevos puestos de trabajo”. Además, advirtieron sobre la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados debido a “los salvajes recortes” y el “vaciamiento del sistema de salud”, lo que afecta la calidad de vida de miles de personas. También expresaron su preocupación por el “abandono total de las funciones del Estado nacional en términos generales”.

En el comunicado, los intendentes instaron al presidente Javier Milei a “recapacitar” y a dotar al gobierno provincial de los fondos coparticipables, con el fin de poder “ejecutar una clara distribución de la riqueza, apostar al federalismo y al bienestar general”. Asimismo, alertan que las políticas nacionales actuales están afectando gravemente el desarrollo y bienestar de sus comunidades.

Este pronunciamiento se suma a otras voces críticas dentro del oficialismo provincial, que también han manifestado su preocupación por la situación económica y social en el interior de la Provincia.