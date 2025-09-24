La industria pesquera reclama la quita de retenciones y apunta al Gobierno

La decisión del Gobierno nacional de eliminar temporalmente las retenciones al agro encendió la reacción de la industria pesquera. El sector se siente relegado y en desventaja frente a otros exportadores. Mientras los granos y la carne bovina y aviar fueron beneficiados con el esquema de “retenciones cero” hasta el 31 de octubre, la pesca quedó afuera. Para la Cámara Pesquera Argentina (Capear), la administración de Javier Milei privilegia al campo, incluso a costa de profundizar el déficit fiscal futuro, y abandona a una actividad que sostiene miles de empleos y genera divisas genuinas.

Las empresas del sector advirtieron que la exclusión “es incomprensible” y pidieron la intervención del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, para que interceda ante Nación. “Hacemos un llamado al Gobierno para revisar estas medidas e incluir a la pesca en este esquema de beneficios, necesarios para aliviar una actividad económica en medio de una fuerte crisis”, señaló la entidad en un comunicado.

Una economía regional sin respaldo

Los reclamos del sector no son nuevos. Desde comienzos de año, las cámaras pesqueras vienen alertando sobre la pérdida de rentabilidad por la suba de costos en dólares, la caída de precios internacionales y la presión impositiva. Mientras a la pesca se le sumaban tributos específicos por extracción, el agro recibía quitas impositivas que le garantizaban márgenes de ganancia. “La rentabilidad negativa ya llevó a que decenas de barcos no salgan a pescar”, cuestionaron dirigentes locales.

El malestar se trasladó al plano político; concejales y gremios denunciaron que el deterioro golpea directamente al empleo y a la economía de ciudades costeras. El Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) señaló despidos masivos, incumplimiento de indemnizaciones y más de 20 buques parados en el puerto.

El Gobierno, que justificó la medida como un recurso de urgencia para acelerar la liquidación del campo y reforzar reservas, volvió a demostrar que busca soluciones inmediatas y dirigidas a un sector privilegiado.

El resultado del accionar de la gestión libertaria tiene un doble costo: un déficit fiscal a futuro y el vaciamiento de una de las principales economías regionales del país.