Avanza la causa de las coimas

El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), apunta a posibles “maniobras de corrupción pública”.

En base a la evidencia recolectada en 20 días de secreto de sumario, la fiscalía entiende que estos sucesos “habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y, en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad”.

Por otra parte, se conoció que el tiular del Andis, Diego Spagnuolo, presentó un escrito pidiendo defensa oficial y resultó designado Hernán Silva.