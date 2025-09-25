Diputados inició el debate por el Presupuesto 2026

La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados abrió este miércoles el debate sobre el proyecto de Presupuesto 2026, en una jornada atravesada por la tensión política y el anuncio del swap por u$s20.000 millones que el gobierno de Javier Milei negocia con Estados Unidos. La reunión, encabezada por José Luis Espert, se convirtió en un escenario de fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

Mientras el oficialismo y sus aliados defendieron la premisa del “déficit cero”, los bloques opositores reclamaron mayores partidas para áreas sensibles como educación, salud y obras públicas. Uno de los planteos centrales fue la exigencia de implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, suspendida por el Gobierno hasta que se definan fuentes de financiamiento.

También hubo pedidos para garantizar fondos al sistema educativo, al Hospital Garrahan y a proyectos de infraestructura considerados estratégicos. Otro punto conflictivo fue el mencionado swap con el Tesoro estadounidense, que la oposición demandó someter a control parlamentario. En esa línea, presentaron iniciativas para que todo endeudamiento futuro cuente con aval del Congreso.

En esa línea, Unión por la Patria pidió que el Ejecutivo remita documentación completa sobre las negociaciones con Washington y detalle los eventuales condicionamientos. Finalmente, se resolvió convocar a una nueva reunión de la comisión para el próximo miércoles.