El Banco Central endureció el cepo: qué cambia para quienes compran dólares y cómo reaccionó el mercado

El Banco Central volvió a aplicar este viernes una restricción que ya había regido en etapas anteriores del cepo cambiario: quienes compren dólar oficial no podrán operar en el mercado financiero (dólar MEP o contado con liquidación) durante 90 días, y a la inversa.

La medida apunta a frenar maniobras de arbitraje que se estaban generando por la brecha entre las distintas cotizaciones del dólar. En los últimos días, esa diferencia se había empezado a ampliar y encendió señales de alerta en el Gobierno.

El anuncio tuvo un impacto inmediato en las operaciones bursátiles: el dólar MEP, que se negocia a través del bono AL30, subió casi 3% y se ubicó en torno a los $1.415. El “contado con liqui” también avanzó 3%, hasta $1.410.

De esta forma, el MEP pasó a ser el más caro de todos los tipos de cambio, con una diferencia de casi $65 (4,8%) respecto del dólar oficial que se vende al público en el Banco Nación, a $1.350.

En el mercado financiero estiman que la restricción limita el volumen de operaciones y genera presión sobre las cotizaciones paralelas, en un contexto en el que la estabilidad cambiaria sigue siendo uno de los principales desafíos de la economía.