Legisladores bonaerenses reclaman presupuesto para el puerto Bahía Blanca

Legisladores radicales bonaerenses y nacionales reclamaron al presidente Javier Milei que el Presupuesto 2026 contemple obras para el Puerto de Bahía Blanca, clave en la logística exportadora del sudoeste. Los legisladores señalaron que la actual red federal de concesiones viales vuelve a excluirlo y denunciaron la falta de inversiones en rutas críticas que conectan la terminal portuaria.

En esa línea, la senadora Nerina Neumann Losada advirtió que en el plan de concesiones solo se incluye un tramo de la Ruta Nacional 33 hacia Rosario, dejando afuera el sector que llega a Bahía Blanca. “Una vez más el Gobierno nacional desestima el Puerto de Ingeniero White”, cuestionó.

Neumann recordó además que la construcción de la autopista Tornquist-Bahía Blanca y el Camino Sesquicentenario siguen paralizados desde la gestión Macri, sin señales de reactivación. La senadora remarcó que la Ruta 33 no solo transporta granos, sino que conecta ciudades, atraviesa zonas sinuosas y concentra accidentes con víctimas fatales mensuales.

Ante esta realidad, los legisladores denunciaron un sesgo “centralista” que privilegia obras urbanas en detrimento de regiones estratégicas. “El puerto no puede seguir relegado”, insistieron, al tiempo que advirtieron que el Presupuesto 2026 no debe ser solo una ley de ajuste, sino una herramienta para corregir asimetrías y garantizar un verdadero criterio federal en materia de infraestructura.