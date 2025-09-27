Cerealeras se quedaron con 1.500 millones de dólares

En complicidad con el Gobierno, 11 grandes agroexportadoras se quedaron con 1.500 millones de dólares en tan solo 72 horas. Tras la presión de Estados Unidos, se completó el cupo de liquidación de 7.000 millones de forma exprés y los pequeños productores se quedaron sin disfrutar del beneficio.

La secuencia comenzó con la medida anunciada sobre retenciones cero hasta el 31 de octubre o alcanzar una liquidación de 7.000 millones de dólares. Comenzó a regir el lunes, en medio de las negociaciones con Donald Trump. El martes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, detalló los avances del salvataje a Milei, pero afirmó que buscaban “poner fin” a las “exenciones impositivas” al campo. El miércoles por la noche ARCA informó que se había alcanzado el cupo y volvían las retenciones.

El costo fiscal que asumió el Gobierno por no recaudar lo previsto según el esquema de retenciones previo fue de 1.513 millones de dólares (0,23% del PBI). ¿Quiénes se embolsaron los 1.500 millones con la retención cero? Según las Declaraciones Juradas, fueron las empresas Bunge, LDC, Cofco, Viterra, Cargill, Molinos, AGD, CHS, Amaggi, ACA y ADM.

Si el Ejecutivo hubiera exigido ciertas condiciones, como el pedido de acreditación de la tenencia de los granos, el ritmo de declaraciones hubiera sido más paulatino y las grandes exportadoras habrían compartido esos 1.500 millones con los productores. En cambio, solo tuvieron que declarar futuras exportaciones.

Ante esto, las redes sociales se llenaron de publicaciones y testimonios de productores, tanto pequeños como grandes, expresando su enojo.

El Congreso pide explicaciones

El diputado Rodrigo De Loredo (UCR) criticó la medida. Explicó que “las exportadoras que declararon ventas con retenciones 0 sin tener los granos se les debe aplicar la ley 26.351”, que “obliga a los exportadores a demostrar que tienen el grano antes de declararlo”.

En tanto, el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) lanzó: “Milei dijo que quería fortalecer las reservas pero en realidad regaló recursos públicos. Lo que debería haber ingresado al Tesoro terminó engordando las cuentas de un puñado de exportadoras”.