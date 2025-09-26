CFK: “Malvinas, vamos a volver”

“Malvinas, vamos a volver” fue la frase con la que Cristina Fernández de Kirchner acompañó en redes sociales la travesía de un grupo de excombatientes del CECIM La Plata que viajó a las islas para rendir homenaje a los caídos y reafirmar el reclamo de soberanía. Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, la comitiva, integrada por 16 veteranos, realiza la visita en el marco del proceso humanitario de identificación de soldados y de las acciones que mantienen viva la memoria.

Antes de partir, los excombatientes fueron recibidos en la residencia de la líder del PJ. Allí, Cristina les entregó objetos personales que pidió llevar como ofrenda. El CECIM informó que el viaje se extenderá del 20 al 27 de septiembre y difundió imágenes del encuentro. En ellas, la exmandataria aparece junto a la bandera del organismo, acompañada por su presidente Rodolfo Carrizo y referentes como Ernesto Alonso y Ana Negrete. Para todos, la escena expresó una convicción que articula memoria, verdad, justicia y soberanía efectiva sobre Malvinas.