Caputo vs. productores: siguen las declaraciones cruzadas

La vuelta de las retenciones, cuya eliminación duró solo 72 horas, generó un gran enojo entre los productores agropecuarios. Se habían ilusionado con la medida que regía hasta el 31 de octubre, pero otra de las condiciones era alcanzar el cupo de liquidación de 7.000 millones de dólares, que fue cubierto por un puñado de grandes cerealeras.

En este sentido, denunciaron una estafa: el Gobierno no exigió el pedido de acreditación de la tenencia de los granos para que el ritmo sea más paulatino. En cambio, los gigantes del campo solo tuvieron que declarar futuras exportaciones y en tres días se quedaron con 1.500 millones de dólares por la exención de las retenciones.

Ante este enojo, que fue expresado en redes sociales y entrevistas realizadas a productores, Luis Caputo salió a defender la medida, que duró solo 72 horas: “No es cierto que no se beneficiaron los productores, tienen el precio mas alto de la soja en los últimos 25 años y han capitalizado el 60% de la baja de las retenciones”.

Tras estas declaraciones, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, ratificó la estafa de las retenciones cero: “Las medidas transitorias no generan certeza ni benefician a los pequeños productores”.

“Cuando bajan las retenciones, los pequeños productores ya no tenemos cosecha. Los que se benefician son quienes tienen espalda para guardar y vender después a un mejor precio”, explicó. Y arremetió: “Fue un gran negocio y una enorme transferencia de recursos hacia quienes ya tenían espalda”.