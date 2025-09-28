Kicillof desmintió una operación libertaria en su contra

Tras su viaje a Estados Unidos a participar del evento “Democracia Siempre” que homenajeaba a “Pepe” Mujica, Axel Kicillof fue el blanco de una noticia falsa. Diferentes usuarios libertarios aprovecharon dicho viaje para compartir una imagen en la que se ve a un hombre de costado, quien supuestamente sería el gobernador de la provincia de Buenos Aires, comprando un celular en un Apple Store, en lugar de asistir al evento en cuestión.

Ante esto, el propio mandatario bonaerense salió a desmentirlo en sus redes sociales y aprovechó para criticar a Javier Milei y su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EEUU. Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera”, comparó Kicillof.

En este sentido, le exigió al Gobierno nacional que “dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia”. “Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina”, agregó.

La publicación del gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo acompañada de una imagen donde a la izquierda está Milei sacándose una foto con Trump y la leyenda de “verdadero”, y a la derecha la supuesta foto de él comprando en la tienda de Apple con el mensaje de “falso”.