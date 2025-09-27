Espert se sumó a las quejas del campo

José Luis Espert se sumó al malestar del sector agropecuario tras la breve eliminación de retenciones. “No me gustó”, dijo el legislador sobre la decisión del Gobierno, y agregó “Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos, que trabajamos en el campo, con retenciones al 26%”.

Sin embargo, buscó bajarle el tono a sus dichos y sostuvo que el “vaso medio lleno es que este es el Gobierno que por primera vez reduce las retenciones agropecuarias", reafirmando el compromiso del oficialismo con el sector.