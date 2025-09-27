La Plata

sabado 27 DE septiembre 2025

T: 16º

H: 98%

Temperatura

16º

Humedad

98%

Espert se sumó a las quejas del campo

El legislador de LLA aseguró que no “le gustó” la decisión sobre el fin de las retenciones a los granos.

José Luis Espert se sumó al malestar del sector agropecuario tras la breve eliminación de retenciones. “No me gustó”, dijo el legislador sobre la decisión del Gobierno, y agregó “Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos, que trabajamos en el campo, con retenciones al 26%”.

Sin embargo, buscó bajarle el tono a sus dichos y sostuvo que el “vaso medio lleno es que este es el Gobierno que por primera vez reduce las retenciones agropecuarias", reafirmando el compromiso del oficialismo con el sector.

Espert

