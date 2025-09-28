Los principales indicadores económicos en rojo

Una vez más, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, posteó una serie de datos en su cuenta de X que revelan que los principales indicadores económicos empeoraron su evolución desde que Javier Milei es presidente. “Mientras se concentra en lo financiero, se profundiza la crisis de la economía real”, arremetió.

Según datos relevados desde la provincia de Buenos Aires, la construcción bonaerense se desplomó 16,6% desde la asunción del mandatario libertario y está un 23% por debajo del promedio 2021-2023 y un 19% menos que el promedio histórico (2012-2023).

“La industria es el otro sector golpeado por el modelo del Gobierno nacional”, agregó López. En este sentido, señaló que en julio cayó un 1,7% interanual, que se suma a la disminución del 6% en 2024. “Sólo en 2025 la baja acumulada es del 3,1%”, agregó el funcionario.

Por otra parte, el ministro puso el énfasis en la pérdida de empleos. “Entre industria y construcción expulsaron a más de 29 mil trabajadores bonaerenses desde diciembre de 2023, es el 30% de la caída a nivel nacional que alcanza a más de 96 mil puestos de trabajo”, explicó.

“La industria y la construcción, termómetros del nivel de actividad, demuestran el momento crítico que estamos viviendo”, sostuvo López, al mismo tiempo que sumó: “Mientras el Gobierno nacional dilapida millones en el pago de intereses de deuda, miles de familias se quedan sin trabajo. Otro camino es posible”.

Días atrás, el mismo funcionario destacó los datos negativos de la actividad económica que relevó el Indec. Al respecto, remarcó que julio fue el tercer mes consecutivo de caída y que la economía está 0,9% debajo de diciembre de 2024.

En este camino, las actividades más afectadas son construcción (-14,4%), industria (-9,8%) y comercio (-4,6%) al comparar con el acumulado del año contra 2023. “Sectores claves por su rol en el mercado interno y el empleo: concentran en conjunto el 45% de los trabajadores del sector privado”, reflexionó López.

“El Gobierno de Milei decidió priorizar la especulación financiera y estas son las consecuencias: actividad estancada durante todo 2025, empresas que mes a mes no paran de cerrar y, con ello, más argentinos sin empleo y peor nivel de vida”, cerró.