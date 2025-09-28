Nuevo reclamo por obras viales urgentes

El gobierno de Santa Fe formalizó ante el Ministerio de Transporte de la Nación un pedido para realizar la evaluación estructural del puente ubicado en el kilómetro 232,77 de la Ruta Nacional 34, entre Rafaela y Sunchales.

El problema es que la infraestructura está limitada a 45 toneladas por disposición de Vialidad Nacional. Sin embargo, por ahí circulan cargas de hasta 60 toneladas y se proyecta la habilitación de bitrenes de 75 toneladas.

“Pedimos a Nación que se evalúe este puente y se autorice la circulación de bitrenes en este tramo, para que la producción pueda llegar a los puertos y a los mercados del país y del mundo”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Además, remarcó que “la trascendencia de esta obra excede el interés provincial y alcanza un carácter federal”. Es que la Ruta Nacional 34 conecta a Santa Fe con Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.