Milei atacó a la “casta” en La Rural

Javier Milei brindó un discurso en el acto inaugural de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se llevó a cabo en el predio de La Rural. Allí volvió a despotricar contra lo que él denomina “la casta” política y aseguró que su gobierno está sentando las bases para el crecimiento a largo plazo.

Tras regresar de su reciente gira por Estados Unidos, el mandatario agradeció la invitación y recordó la situación que enfrentó al asumir su mandato. “Cuando asumimos encontramos un paciente en estado crítico. El país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación”, expresó.

Frente a este panorama, el jefe de Estado destacó “el ajuste de cinco puntos del PIB del déficit fiscal a nivel Tesoro Nacional y otros 10 puntos del PIB, ajuste casi fiscal en el Banco Central en seis meses2. Estos “logros”, según sus palabras, permitieron que “Argentina es uno de apenas cinco países en el mundo que tienen superávit fiscal sin estar en default”.

Por otra parte, el Presidente apuntó contra la política tradicional: “Esto último es una analogía de la economía que no les gusta a los políticos, ya que viven de tomar medidas efectistas sin ningún tipo de fundamento que más temprano que tarde llevan al derrumbe de todo lo construido”.

Al referirse al sector que congregó el encuentro, Milei subrayó: “El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global”.